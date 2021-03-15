Futbol antrenörleri eğitiminde yenilenme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Futbol antrenörleri eğitiminde yenilenme çalışmaları tamamlandı

15.03.2021 16:11
Futbol antrenörleri eğitiminde yenilenme çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), antrenör eğitiminin yenilenme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), antrenör eğitiminin yenilenme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül tarihinde başlayan antrenör eğitimindeki yenilenme çalışmaları, Antalya'da 23 Şubat-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Çalışma Grubu Toplantısı ile sona erdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde antrenör programı içerikleri yeniden hazırlandı. Teorik dersler ile saha uygulamalarının da yer aldığı çalışma grubu toplantılarında yeni yapılandırılan derslerin pratikleri de gerçekleştirilirken, video analizler ve özel çalışmalar da yapıldı.

Oğuz Çetin'in Antrenör Eğitim Programı'nda radikal değişim hedefi doğrultusunda başlattığı çalışma grubu toplantılarına TFF'nin tüm antrenör eğitimcileri, antrenör eğitim programlarında görev alan tüm akademisyenler ve diğer eğitimciler katıldı.

Antrenör eğitiminde yenilenme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz Çetin, köklü değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Yeni bir model ortaya koyduklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Yoğun bir çalışma programını geride bıraktık ve eğitimde duyulan yenilenme hamlesini gerçekleştirmiş olduk. Bu süreçte antrenör eğitiminde köklü değişikliklere gittik. UEFA'nın çizdiği çerçevenin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ederek, dünya futbolundaki son trendleri analiz ederek yepyeni bir model oluşturduk. Aday antrenörün hem programın tüm aşamalarında aktif olacağı hem de tüm bu süreç içinde değerlendirileceği yeni sistem daha üretken, kendini geliştirmeye daha fazla odaklanan antrenörlerimizin yetişmesini sağlayacak. Bu da doğal olarak futbolumuzun gelişimine önemli katkıda bulunacak."

Program çerçevesinde yeni antrenör eğitimcilerinin de aralarına katıldığını ifade eden Çetin, "Artık çok daha geniş ve donanımlı bir antrenör eğitimcisi kadromuz var. Her seviyedeki antrenör eğitim programına aynı ciddiyet ve hassasiyet içinde yaklaşacağız. Göreve geldiğimde Türkiye'yi antrenör eğitiminde marka ülkeler arasına sokmak istediğimi söylemiştim. Bu yolda çok önemli bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu, Oğuz Çetin, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol antrenörleri eğitiminde yenilenme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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