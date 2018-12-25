Futbol Antrenörü Kanaryası ile Türkiye İkinciliği Elde Etti
2 saat önce
Zonguldak'ta amatör takımda futbol antrenörlüğü yapan 56 yaşında ki Fikri Ustabaş, Bursa'da yapılan Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları yarışmasında kanaryasıyla Türkiye ikincisi oldu.
Zonguldak
'ta amatör takımda futbol antrenörlüğü yapan 56 yaşında ki Fikri Ustabaş, Bursa
'da yapılan Türkiye
Kanarya ve Kafes Kuşları yarışmasında kanaryasıyla Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu tarafından 20-23 Aralık
tarihleri arasında Bursa'da 23.Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması yapıldı. 20 yıldır 1.Amatör takımlarından Karaelmasspor'da futbol antrenörlüğü yapan 56 yaşındaki Fikri Ustabaş, hobi olarak katıldığı yarışmada ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Ustabaş, Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan şampiyonada kanaryası ile Türkiye ikincisi oldu.
56 yaşında ki futbol antrenörü Fikri Ustabaş, hobi olarak yarışmaya katıldığını söyleyerek, "Hayvan sevgisi çok önemlidir. Uzun zamandır kanarya besliyorum. Hobi olarak da bu tür yarışmalara katılıyorum. Ayrıca spora da sporcuya da önem veriyorum. Yarışmada kanaryamla ilimizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye ikincisi olduk. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:34 Kaynak: İHA
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