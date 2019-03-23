Futbol Aşkı Soğuk Dinlemedi
55 dakika önce
Zonguldak'ta Amatör Küme maçında Beycuma Cezaevispor ile Karamanspor takımları Fener sahasında karşı karşıya geldi.
Zonguldak
'ta Amatör Küme maçında Beycuma
Cezaevispor ile Karamanspor takımları Fener sahasında karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında soğuktan korunmayan çalışan Karamanspor taraftarı takımlarını yanlız bırakmamak amacıyla çevreden topladıkları çalı çırpıyı yakarak ısınmayı çalıştı. Taraftarların yakmış oldukları ateş saha içerisinde ki sporcuları ve hakemleri hayrete düşürdü. Maçın ardından taraftar yakmış oldukları ateşi söndürerek tribünden ayrıldı. Karşılaşma Beycuma Cezaevispor'un 9-5 üstünlüğü sona erdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
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