Futbol: Asya Kupası
1 saat önce
2019 Asya Kupası'nın açılış maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn 1-1 berabere kaldı.
2019 Asya
Kupası'nın açılış maçında Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ile Bahreyn
1-1 berabere kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi BAE ile Bahreyn, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 78. dakikasında Mohamed Al Rohaimi'nin golüyle Bahreyn 1-0 öne geçti. 88. dakikada Ahmed Khalil'in penaltı golüyle BAE'nin eşitliği sağladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
6 grupta 24 takımın mücadele ettiği Asya Kupası'nda şampiyon 1 Şubat Cuma günü belli olacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:22 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor
Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı