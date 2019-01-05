Son Dakika Haberleri: Futbol: Asya Kupası

Futbol: Asya Kupası

1 saat önce

2019 Asya Kupası'nın açılış maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Asya Kupası, System.String[]
2019 Asya Kupası'nın açılış maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn 1-1 berabere kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi BAE ile Bahreyn, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 78. dakikasında Mohamed Al Rohaimi'nin golüyle Bahreyn 1-0 öne geçti. 88. dakikada Ahmed Khalil'in penaltı golüyle BAE'nin eşitliği sağladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

6 grupta 24 takımın mücadele ettiği Asya Kupası'nda şampiyon 1 Şubat Cuma günü belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Asya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:27:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Asya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]