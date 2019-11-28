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Futbol bahane sohbet şahane

6 saat önce

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce İl Müftülüğü arasında "Futbol Bahane Sohbet Şahane" projesi tüm hızı ile devam ediyor.

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Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce İl Müftülüğü arasında "Futbol Bahane Sohbet Şahane" projesi tüm hızı ile devam ediyor. Proje kapsamında Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar ile hem futbol oynandı hem sohbet edildi.


"Futbol Bahane Sohbet Şahane" projesi kapsamında 13-26 yaş arası gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insanların haslet ve faziletlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlayacak. Toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmasını temin edecek bir yaklaşım benimsenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Evleri sitesindeki çocuklarla futbol müsabakası öncesinde 20 dakikalık manevi değerler sohbeti düzenlendi. Sohbetin ardından gençlerle her futbol oynandı. - DÜZCE

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Futbol, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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