Futbol: BAL
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Muş Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Muş Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.
Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takımın karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor 50. dakikada Kemal ve 57. dakikada Devran'ın attığı gollerle Muş Menderespor'u 2-0 yendi.
Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 22'ye yükselti.
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