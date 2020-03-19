Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (2) - Son Dakika
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Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (2)

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye ertelenen liglerin en kısa sürede tekrar başlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (2), System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye ertelenen liglerin en kısa sürede tekrar başlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da hazır bulunduğu toplantının ardından, açıklamada bulundu.

Toplantıda Türk futboluna ve sporuna önemli yön verecek bazı kararlar alındığını anlatan Özdemir, "Sayın Bakan'ımızın da belirtttiği gibi liglerimizi erteliyoruz. Yapacağımız çalışmalar sonucunda, ne zaman devam edileceği tarih belli olacaktır. Bundan sonra Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup, yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması. Seyircili maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun için çalışmaları en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin de şu anda olumlu gidişini gözleyerek, en kısa zamanda tarihleri belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Servet Yardımcı da UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediğini hatırlatarak, "UEFA'nın buradaki amacı, Avrupa liglerindeki maçlar ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitirilmesiyle, ilgili haziran ve temmuz ayındaki o takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüplerimizle bu süreci yakından takip ederek, yeni takvimin oluşması konusunda bir karar alacağız. Alınan karar ülkemize hayırlı olsun. Gelişmelere göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise alınan kararı desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada müsabakalarda bulunan sporcu, antrenör, hakem ve tüm paydaşlarımız açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Zaten bugün herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Federasyonla hızlı bir çalışma yapacağız ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüplerinin başkanlarını toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktası var. Özellikle mayıs ayında biten kontratlar gibi bir çok konu var. Federasyonumuzla bunları tek bir ses haline getirmek durumundayız. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç, şu ana kadar devletimizle beraber yürütüldü. Şimdi federasyonla kulüplerin birlikte çalışıp, önümüzdeki takvimi oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmalara yarın başlayacağız."

Türkoğlu: "Alınan karar herkesi mutlu etmiştir"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde maçların ertelenmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Öncellikle sağlık dediğimiz süreçlerde, devlet olarak bu zamana kadar atılmış bütün adımların, sporcularımız, antrenörlerimiz ve diğer arkadaşlarımız adına da atılmış olması bizi gerçekten mutlu etti. Bu anlamda Sayın Bakan'ımıza teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Türkoğlu, "Bu süreçte sporcularımızın çekincelerini ve kaygılarımızı Gençlik ve Spor Bakanı'mıza iletiyorduk. Alınan bu karar, sporcularımız, antrenörlerimiz, idarecilerimiz, hakemlerimiz ve bu süreçte bulunan herkesi mutlu etmiştir. Erteleme kararından sonra işimiz biraz daha farklı olacaktır. Kulüplerden, sporculardan, antrenörlerden isteklerimiz daha net olacaktır. Bu süreçte kendilerine daha sıkı bakmalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz. İnşallah en sıka sürede bu durumu atlatır ve liglerin başlayacağı bir süreçle karşılaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise alınan kararın Türk sporu için hayırlı olmasını dileyerek, "Burada alınan karar, alındığı gibi bırakılmamalı. Bırakılmayacağını da başta Sayın Bakan'ımız ve başkanlarımız da belirtti. Biz voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatlara katılmayı hak etmiş bir konumdayız. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde üç kulübümüz hemen hemen son 8'e kaldı. Büyük bir ihtimalle son 4'e kalacak. Dolayısıyla kulüplerimizle beraber hareket edeceğiz ve bunu en kısa sürede atlatacağız. Sağlıklı ve huzurlu günlerde, seyircili, güzel müsabakalar oynayıp, başarılar elde edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

(Bitti)

Nihat Özdemir, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:56 Kaynak: AA

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