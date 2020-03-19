Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi - Son Dakika

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun düzenlediği toplantı Toplantıya katılanlar Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun düzenlediği toplantı

Toplantıya katılanlar

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından, açıklamada bulundu.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi

basketbol, voleybol, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:17 Kaynak: AA

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