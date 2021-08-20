Futbol camiası, Mehmet Hayri Özkeçeci'yi andı

Türkiye Futbol Federasyonu Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri'nde; siyaset, sanat ve spor camialarının duayen isimlerinden merhum Mehmet Hayri Özkeçeci, dualarla anıldı.

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi'nin organizasyonunda Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İli Antrenör Gelişim Semineri, 2 farklı oturumda teknik kadrolarda görev yapan antrenörlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

UEFA A, UEFA B VE TFF C lisanslarına sahip 286 antrenörün bilgi tazelediği organizasyonda uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde spor camiasına birbirinden önemli hizmetlerde bulunan merhum Mehmet Hayri Özkeçeci'ye büyük bir vefa örneği sergilendi.

Futbol Branşı Antrenör Gelişim Semineri'nde tamamlanan eğitimlerin ardından gerçekleştiren plaket ve belge takdim törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Şehitkamil Belediye Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve çok sayıda il temsilcisi katıldı. Törende, semineri başarıyla tamamlanan teknik adamlara katılım belgeleri takdim edilirken, spor ve sporcuya verdiği büyük desteklerden dolayı merhum Mehmet Hayri Özkeçeci anısına aile üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

"Vefa örneği sergileyen futbol camiasına teşekkür ediyorum"

Duygu dolu anların yaşandığı plaket takdim töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, büyük bir vefa örneği sergileyen futbol camiasına teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, "Vefa İstanbul'da bir semt adı olmamalı. Merhum Mehmet Hayri Özkeçeci'yi unutmayan, Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri'ni onun anısına düzenleyen futbol camiamıza gösterildikleri büyük vefa örneğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten biz de Hayri ağabey ile esnaflığında, siyasetinde, spor yazarlığında, gazeteciliğinde, belediye başkan yardımcılığında uzun süre beraberdik. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmakmış. Ne mutlu ki o, çok güzel sadalar bıraktı. Hangi fotoğrafına baksam bir tebessüm, içtenlik var. Allah, hepimize arkamızdan böyle sözler söylenmeyi nasip etsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin. Düzenlenen organizasyonda büyük emekleri olan Türkiye Futbol Federasyonumuzun yetki kurul üyelerine, TÜFAD Gaziantep Şubesine ve eğitici eğitimlerinde görev yapan değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyor, semineri başarıyla tamamlayan antrenörlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP