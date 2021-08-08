2014'te Miss World Bikini seçilen Stetiarova'nın İstanbul'da yaşadığı dönemde üç büyüklerde top koşturmuş pek çok futbolcuyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. Fotospor'un haberine göre; bu futbolcuların arasında evli olanlar da var. Dirk Kuyt'ın Stetiarova yüzünden evliliğinin bittiği konuşuluyor. Ramon Motta da iddiaya göre eşiyle bu yüzden büyük kavgalar yaşamış.
Daha önce Delofeu'nun hayranı olduğunu itiraf eden Slovak model futbolcular için, "Bir erkeğin güzel olmasına değil düzgün kasları olmasına dikkat ederim. Sporcuları bu yüzden tercih ederim. Pek çok kadına çirkin gelen futbolcu bana çekici gelir" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış - Son Dakika Spor