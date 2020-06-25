Futbol camiasında lig heyecanı yeniden başladı

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı mayıs ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi.



Medya Takip Merkezi'nin mayıs ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Medyada en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Emre Belözoğlu'ydu. Liglerin 12 Haziran'da açılacağı açıklamasının ardından kolları sıvayan futbol kulüpleri, alınan sıkı tedbirlerle birlikte sahalara döndü.



Takımlar yeniden sahada



Koronavirüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması ile takımlar, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için sahalara çıktı. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımın tamamına yaptığı koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması ile birlikte kolları sıvadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde şartların uzun süreli kamp için yeterli olmaması ve Topuk Yaylası'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle, Fenerbahçeli futbolcular Milli Takım'ın Riva'daki tesislerinde toplandı.



Riva'da antrenmanlarına başlayan sarı lacivertli takımın, virüs temasını sıfıra indirmesi, açık hava yürüyüşleri ve yiyecek içecek önlemleri de dikkat çekti. Medyada toplam 57 bin 996 haberde yer alan Fenerbahçe, mayıs ayının en çok konuşulan futbol takımı oldu. Fenerbahçe'yi sırası ile 54 bin 247 haber ile kamp için Antalya'ya giden Galatasaray ve 49 bin 895 haber ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde kampa giren Beşiktaş takip etti.



Kaptan, alt yapıyı güçlendiriyor



Bu sezon şampiyonluğun biraz uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Kadroyu güçlendirmek için büyük çaba sarf eden Kanarya'da transferle ise Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulması için yaptığı çalışmalar ile gündemdeydi. Altyapıdaki yeniden yapılandırmayla işe başlayan Belözoğlu, A takım transferleri için de dört koldan çalışmalarını sürdürdü.



Belözoğlu'nun ilk bombası da ezeli rakip Galatasaray'a attığı çalımla Mert Hakan Yandaş oldu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile ön protokol imzalayan Yandaş'ı Fenerbahçe forması giymeye ikna etmeyi başardı. Eski takım arkadaşı Arda Turan ile Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Belözoğlu, ay boyunca 6 bin 844 haberde adından bahsettirerek mayıs ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Belözoğlu'nu ise sırası ile 5 bin 626 haber ile Caner Erkin ve 4 bin 960 haber ile Arda Turan takip etti.



Terim yeniden takımın başında



Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavisi tamamlanan ve hastalığı atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.



UEFA Kupası zaferinin 20. yılında, 20 yıl önceki mektupla da gündeme gelen Terim, mektubunda ise Galatasaray'dan "Hayallerinin takımı, babanın seni emanet ettiği camia." olarak bahsetti. Virüsü yenen, maskesi ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak takımının başında antrenmana çıkan teknik adam, ay boyunca medyada 14 bin 421 haberde yer alarak zirvedeki yerini korudu. MTM'nin aynı raporuna göre Terim'i, sırası ile 9 bin 440 haber ile Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın ve 5 bin 528 haber ile Trabzonspor çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip etti.



Nihat Özdemir merakla beklenen açıklamayı yaptı



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek liglerin kaderini belirleyecek toplantıyı gerçekleştirdi. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği açıklama Özdemir'den geldi. TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelen Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihinin 12 Haziran olarak belirlendiğini açıkladı.



Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandığını da belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamalarla ay boyunca 17 bin 462 haberde yer alarak, en çok konuşulan yönetici oldu. Nihat Özdemir'i ise sırası ile 9 bin 59 haber ile siyah beyazlı takım yöneticisi Ahmet Nur Çebi ve 8 bin 42 haber ile sarı kırmızılı takım yöneticilerinden Mustafa Cengiz takip etti. - İSTANBUL