Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik mesajları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonunu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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