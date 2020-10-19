Trabzonspor'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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