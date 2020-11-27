Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tedbir amaçlı hastanede yatıyor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin evinde karantinaya geçti

Göztepe Başkanı Sepil yeni iyileşti

İstanbul DHA

İkinci kez koronavirüse yakalanan ve hastanede entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, futbol dünyasından son günlerde peş peşe üzücü haberler geliyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bir süredir tedbir amaçlı olarak İstanbul'da bir hastanede yattığı bilgisine ulaşılırken, Denizlispor Başkanı Ali Çetin bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Çetin'in durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya geçtiği bildirildi. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise testi pozitif çıkmasının ardından kısa bir süre önce negatife dönmüş ve sağlığına kavuşmuştu.