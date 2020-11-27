Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tedbir amaçlı hastanede yatıyor
Denizlispor Başkanı Ali Çetin evinde karantinaya geçti
Göztepe Başkanı Sepil yeni iyileşti
İstanbul DHA
İkinci kez koronavirüse yakalanan ve hastanede entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, futbol dünyasından son günlerde peş peşe üzücü haberler geliyor.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bir süredir tedbir amaçlı olarak İstanbul'da bir hastanede yattığı bilgisine ulaşılırken, Denizlispor Başkanı Ali Çetin bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Çetin'in durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya geçtiği bildirildi. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise testi pozitif çıkmasının ardından kısa bir süre önce negatife dönmüş ve sağlığına kavuşmuştu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor - Son Dakika Spor