Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor

27.11.2020 15:29
Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor, System.String[]

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tedbir amaçlı hastanede yatıyorDenizlispor Başkanı Ali Çetin evinde karantinaya geçtiGöztepe Başkanı Sepil yeni iyileştiİstanbul DHAİkinci kez koronavirüse yakalanan ve hastanede entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, futbol...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tedbir amaçlı hastanede yatıyor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin evinde karantinaya geçti

Göztepe Başkanı Sepil yeni iyileşti

İstanbul DHA

İkinci kez koronavirüse yakalanan ve hastanede entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, futbol dünyasından son günlerde peş peşe üzücü haberler geliyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bir süredir tedbir amaçlı olarak İstanbul'da bir hastanede yattığı bilgisine ulaşılırken, Denizlispor Başkanı Ali Çetin bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Çetin'in durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya geçtiği bildirildi. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise testi pozitif çıkmasının ardından kısa bir süre önce negatife dönmüş ve sağlığına kavuşmuştu.


Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Ali Çetin, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Futbol camiasından koronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor - Son Dakika Spor


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