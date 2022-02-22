Futbol camiasından Rusya'ya tepki, UEFA'ya çağrı - Son Dakika
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Futbol camiasından Rusya'ya tepki, UEFA'ya çağrı

22.02.2022 23:44
Futbol camiasından Rusya'ya tepki, UEFA'ya çağrı

Rusya'nın Ukrayna politikasına tepkiler sadece siyasetten gelmiyor.

Rusya'nın Ukrayna politikasına tepkiler sadece siyasetten gelmiyor. Futbol çevreleri de Rusya'nın uluslararası müsabakalardan dışlanmasını istiyor. Ancak UEFA bu konuda temkinli.Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ile Rusya ve Avrupa arasında gerilimin tırmanması futbolu da etkiledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) yazdıkları ortak mektupta 28 Mayıs tarihinde St. Petersburg'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu nedeniyle başka bir ülkeye kaydırılmasını talep ettiler. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e Salı günü yollanan açık mektupta ayrıca ana sponsor Gazprom şirketi ile işbirliğinin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Mektupta, "Durumun sürekli olarak izlendiği günler geride kaldı. UEFA şimdi harekete geçmeli" ifadeleri kullanıldı.

"St. Petersburg ve diğer Rus şehirlerinin bundan böyle uluslararası futbol müsabakalarına ev sahipliği yapmasına izin verilmemeli" denilen mektupta, "UEFA, 28 Mayıs 2022'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için alternatif bir mekan seçerek ilk ve çok acil adımı atmalı" ifadelerine yer verildi.

Avrupalı milletvekilleri yazdıkları açık mektupta ayrıca UEFA'ya çağrı yaparak, Rus enerji şirketi Gazprom ile işbirliğini sona erdirmek için yürütme kurulunu toplamasını da istediler.

UEFA'dan Salı günü yapılan açıklamada ise, "durumun sürekli ve yakından izlendiği" belirtilirken, şu an için 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da yapılacak final karşılaşmasının yerini değiştirme konusunda bir planın olmadığı belirtildi. Ancak bu konuda UEFA'ya yönelik baskılar da sürüyor.

Alman Futbol Federasyonu tepkili

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditleri Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından da yakından takip ediliyor. Rus enerji şirketi Gazprom'un UEFA sponsorluğu da rahatsızlık yaratan bir durum. DFB Başkan vekili Rainer Koch, Sportschau'ya verdiği demeçte, "Şu anda dünya barışının korunması futboldan çok daha önemli bir konu. Bu, her saat değişebilen ve elbette hepimizin göz önünde bulundurduğu çok hassas bir durum" dedi.

Gazprom yıllardır UEFA'nın yanı sıra pek çok ünlü futbol kulübünün yanı sıra sporun diğer dallarında da sponsorlukları bulunuyor.

dpa,SID/TY,JD

(c)

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Ukrayna, Futbol, Rusya, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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