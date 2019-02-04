Futbol: Diyarbakır Süper Amatör Ligi
2 saat önce
Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Erganispor, deplasmanda Bismil Kızılay Gençlikspor'u 1-0 yendi.
Diyarbakır
Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Erganispor
, deplasmanda Bismil Kızılay
Gençlikspor'u 1-0 yendi.
Ligin 16'ncı haftasında Erganispor'u ağırlayan Bismil Kızılay Gençlikspor, Muhammet Demirçioğlu'nun attığı golle karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat
, önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Yapılan karşılaşmada futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını belirten Kanat, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Oyun disiplininden kopmadılar ve 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim taktiklere harfiyen uydular ve galibiyetti hakkettiler" dedi.
Kanat, Bismil Kızılay Gençlikspor'u da mücadelesinden dolayı kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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