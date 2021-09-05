Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi

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Mynet'in aktardığı habere göre; Juventus'un 17 yaşındaki futbolcusu Bryan Dodien hayatını kaybetti. Dodien, potansiyelli futbolcular arasında gösteriliyordu.

"YAS TUTUYORUZ"

Uzun süredir kanserle mücadele eden Dodien'in 17 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirten Juventus kulübü, oyuncunun ailesi ile birlikte yas tuttuklarını belirtti.

"ÖZLENECEKSİN DOSTUM"

2017 yılında tedavisini tamamlayabilmek için futbolu bırakan Dodien 2019'da yeniden sahalara dönmüş aniden rahatsızlığı nüksedince futbola bir kez daha ara vermişti.

Dodien'in ilk rahatsızlık geçirdiği dönemde Juventus forması giyen Paul Pogba, genç futbolcunun ölüm haberinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Pogba paylaşımında "Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Özleneceksin dostum Bryan" ifadelerini kullandı.