Futbol dünyası Mina'nın oğlu için tek yürek - Son Dakika
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Futbol dünyası Mina'nın oğlu için tek yürek

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un defans futbolcusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınması futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Futbol dünyası Mina'nın oğlu için tek yürek, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un defans futbolcusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınması futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Spor kulüpleri deneyimli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Yeni Malatyaspor'un Ç. Rizespor ile oynadığı maçta takım arkadaşlarının minik Darius adına özel forma hazırlatması ve maç öncesi stat anonsuyla taraftarların alkış ve tezahüratlarla Mina'ya 'yanındayız' mesajı vermesi duygusul anların yaşanmasına neden oldu.


Süper Lig kulüpleri de yayınladıkları mesajlarla Darius'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Serdar Gürler'in 'Bugün galibiyeti Mina'ya armağan ediyoruz. Evlat başka bir şeydir. Umarım en kısa zamanda bu durum çözülür ve güzel haberlerini alırız' sözleri ise herkesten büyük alkış aldı.


Yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtilen Darius için Türkiye'den Ekvador'a çok sayıda geçmiş olsun mesajı gönderildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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