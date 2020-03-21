Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu - Son Dakika Spor

Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu

6 saat önce

Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim, 'Evde kal' çağrısını 'StayAtHomeChallege' akımıyla yaptı.

Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu, System.String[]

Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim, 'Evde kal' çağrısını 'StayAtHomeChallege' akımıyla yaptı. İnsanların evde vakit geçirebilmesi için yapılan bu akımda tuvalet kağıdıyla yapılan futbol şov, milyonlarca kişi tarafından izlendi.


Futbol dünyasının koronva virüs nedeniyle insanlara gönderdiği mesaj dikkat çekti. Dünyanın her yerinde yapılan 'Evde kal' çağrısı üzerine insanların evlerde sıkılmaması için başlatılan 'StayAtHomeChallege' akımı, futbol dünyasına kısa sürede yayıldı. Messi'de Hagi'ye, Falcao'dan Ozan Tufa'a dek birçok yıldız, tuvalet kağıdıyla yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Çekilen videolar kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. İngiltere'nin Leicester takımında forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, çektiği videoyla Ozan Tufan'a meydan okurken, Ozan Tufan da evinin bahçesinde yaptığı şovla akıma dahil oldu ve Serdar Aziz'e meydan okudu. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo ise, kendine has bir şekilde video çekti. Tuvalet kağıdını sektirmekten vazgeçen Melo'nun kayarak yaptığı müdahale dikkat çekti. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularından Sevgi Çınar'ın videosu da çok izlenenler arasında yerini aldı. - İSTANBUL

Gheorghe Hagi, Lionel Messi, Ozan Tufan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti         
14:14
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:38:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]