Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması - Son Dakika

Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması

1 saat önce

Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ın oyuncuları, koronovirüs yüzünden mali sıkıntıya giren kulüpleriyle dayanışma amacıyla maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı.

Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması, System.String[]

Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ın oyuncuları, koronovirüs yüzünden mali sıkıntıya giren kulüpleriyle dayanışma amacıyla maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı.Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve artık merkezi Avrupa olan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ekonomiler kadar futbolu da olumsuz etkiledi. Başta seyircisiz oynanan maçlara daha sonra ara verilmesi kulüpleri de epey zora soktu. Yaşanan gelişmeler üzerine yöneticiler, antrenörler ve oyunculardan takımlarına destek geliyor.


Bugün ilk adımı Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın oyuncuları attı ve kulübün futbolcuları, böylesi bir kriz döneminde takımları ve taraftarlarıyla dayanışma amacıyla maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı. Borussia Mönchengladbach'ın Sportif Direktörü Max Eberl, sırtından bir yük kalktığına dikkat çekerek "Oyuncularımızla ile gurur duyuyoyum. İyi zamanda da kötü zamanda da hep beraberiz" diye konuştu. Medya kuruluşlarının verilerine göre, oyuncuların maaşından feragat etmesiyle kulübün ayda 1 milyon eurodan fazla tasarruf edeceği, bu şekilde diğer çalışanların işten çıkarılmaması ve maaşlarının ödenmesinin mümkün olacağı aktarılıyor.


Borussia Mönchengladbach'dan sonra Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Werder Bremen ve Mainz 05'in de dayanışma amaçlı benzer bir uygulamayı görüştüğü bildiriliyor.


Löw ve Bierhoff da tam maaş almayacak


Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un da yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller'e maaşlarının bir kısımından vazgeçmeyi teklif ettikleri haber veriliyor. Alman Milli Takımı'nın Kaptanı kaleci Manuel Neuer ve diğer oyuncular da sosyal medyadan taraftarlara seslenerek, böylesi zor dönemlerde gerekli olan dayanışmaya dikkat çektiler.


Alman Milli Takımı oyuncularından İlkay Gündoğan da koronavirüs ile mücadelede sağlık alanında çalışan kişileri "gerçek kahramanlar" diye niteledi ve "Biz futbolcular veya sporcular değil, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar asıl kahramanlar" diye konuştu.


Almanya Milli Takımı oyuncularının koronavirüsten etkilenenler için 2,5 milyon euro bağış yaptığı da açıklandı.


Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin de kulüpten aldığı maaşta indirime gideceği haber veriliyor. Kicker'in haberine göre, Borussia Dortmund yöneticisinin, maçlar yeniden başlayana kadar maaşının üçte birini kulübe bağışlamayı düşündüğü iddia ediliyor.


AC Milan'da top koşturan İsveçli star Zlatan İbrahimoviç de İtalya'da yaşanan koronavirüs salgınına ve can kayıplarına dikkat çekerek insanları bağış yapmaya çağırdı. Kendisi de 100 bin euro bağış yapan İbrahimoviç, "Çok sevdiğim bu ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum" diyerek herkesi krize karşı mücadele veren insanlara ve hastanelere destek vermeye çağırdı.


İspanyol takımı Espanyol Barcelona da koronakrizi ile mücadele amacıya başlattığı bağış kampanyası sayesinde çevre illerdeki hastanelere 6 bin sağlık maskesi bağışlanacağını duyurdu.


dpa,SID/ ETO,HS

Mönchengladbach, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:01 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden...
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek         
20:04
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım         
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 05:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]