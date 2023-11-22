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Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimleri dolandırdığı konuşulan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldığı ve bu kaydın dava dosyasına girdiği ortaya çıktı. Turan'ın, ''Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı'' ifadesi de dava dosyasına girdi.

22.11.2023 - 18:09,  Güncelleme: 18:14
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken, Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldığı belli oldu. Turan'ın bu hamlesi dava dosyasına da girdi. Ayrıca Arda Turan'ın, "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı. Deprem zamanı bizimle dalga geçtiler!" dediği öğrenildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma kaydı, dava dosyasına girdi. 12 sayfalık tutanağa göre Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldı ve bu hamle, soruşturma dosyasına sunuldu.

"SANA DÜNYA PARA GETİRDİM"

Aeda Turan'ın Erzan'a, "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?" diyerek tepki gösterdi.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı: Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı

"MİLLET DALGA GEÇİYOR"

Arda Turan ile birlikte dolandırılan Emre Belözoğlu'nun ise 4.2 milyon dolarlık parayı kaptırdığı belirtildi. Arda Turan ise bu durumu işaret ederek Seçil Erzan'a, "Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya. 'Bana bi 100.000 Euro ver de bağış yapayım' diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye" dedi.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı: Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Arda Turan'ın video kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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