Son Dakika Haberleri: Futbol Düşkünü Köpek Görenleri Hayretler İçinde Bırakıyor

Futbol Düşkünü Köpek Görenleri Hayretler İçinde Bırakıyor

1 saat önce

Kayseri'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler hayretler içinde kalıyor.

Futbol Düşkünü Köpek Görenleri Hayretler İçinde Bırakıyor, System.String[]
Kayseri'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler hayretler içinde kalıyor.

Kayseri'de İsmail Aydoğdu'nun yetiştirdiği 5 aylık Alman kurdu Lucy futbol sevgisi ile dikkat çekiyor. Parklarda topla oynamayı seven Lucy, sahibinin halı sahaya götürdüğünde ise saha kenarında kimseye aldırış etmeden maç izliyor. Gözlerini ayırmadan maçları izleyen Lucy'nin sahibi İsmail Aydoğdu, "Lucy, futbola ve top oynamaya çok düşkün. Haftanın birkaç günü mutlaka halı sahaya gelerek maç izliyoruz. Halı sahaya geldiğinde ise fanatik bir taraftar gibi maçı izliyor. Sahaya girdiğinde ise topu kimselere bırakmıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol Düşkünü Köpek Görenleri Hayretler İçinde Bırakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]