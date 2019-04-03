Futbol Düşkünü Köpek Görenleri Hayretler İçinde Bırakıyor
1 saat önce
Kayseri'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler hayretler içinde kalıyor.
Kayseri'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler hayretler içinde kalıyor.
Kayseri'de İsmail Aydoğdu'nun yetiştirdiği 5 aylık Alman kurdu Lucy futbol sevgisi ile dikkat çekiyor. Parklarda topla oynamayı seven Lucy, sahibinin halı sahaya götürdüğünde ise saha kenarında kimseye aldırış etmeden maç izliyor. Gözlerini ayırmadan maçları izleyen Lucy'nin sahibi İsmail Aydoğdu, "Lucy, futbola ve top oynamaya çok düşkün. Haftanın birkaç günü mutlaka halı sahaya gelerek maç izliyoruz. Halı sahaya geldiğinde ise fanatik bir taraftar gibi maçı izliyor. Sahaya girdiğinde ise topu kimselere bırakmıyor" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:09 Kaynak: İHA
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