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Futbol: Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa

52 dakika önce

Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu kupanın sahibi oldu.

Futbol: Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa, System.String[]
Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu kupanın sahibi oldu.
Elit 17 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Altınordu, 18. dakikada Enis Destan, 46. dakikada Salih Kavrazlı, 51. dakikada Yiğit Emre Çeltik, 70. dakikada Tayfun Tatlı ve 76. dakikada Polat Abay'ın attığı gollerle Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise 67. dakikada penaltıdan Metehan Baltacı kaydetti.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Altınordulu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, Süper Kupa müsabakası öncesinde şampiyonluk kupaları takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Futbol, Altınordu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor
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