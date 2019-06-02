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Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa

54 dakika önce

Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.

Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa, System.String[]
Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.

Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu tarafından takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Futbol, Galatasaray, Altınordu, Süper Kupa, Spor
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