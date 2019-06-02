Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
54 dakika önce
Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
karşılaşmasında Altınordu
'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray
kupanın sahibi oldu.
Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı. Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu
tarafından takdim edildi.
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