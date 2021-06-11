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Futbol: EURO 2020 - Son Dakika

Futbol: EURO 2020

11.06.2021 23:59
Futbol: EURO 2020, System.String[]

Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 64. İrfancan Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 64. İrfancan Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder), Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 73 Cristante), Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi), Insigne (Dk. 81 Chiesa), Immobile (Dk. 81 Belotti)

Goller: Dk. 53 Merih Demiral (Kendi kalesine), Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 88 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.

51. dakikada Cengiz Ünder, orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip, sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve "Gök mavililer" mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada İtalya 3. kez gol sevinçi yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çağlar Söyüncü, merih demiral, Uğurcan Çakır, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: EURO 2020 - Son Dakika Spor


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