Futbol: Federasyon Kupası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'daki Zemgale Olimpik Merkezi'nde oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 59. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz ve 72. dakikada Tuğbey Akgün kaydetti.

Federasyon Kupası'nın son maçı Ukrayna ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak ve turnuvanın sıralaması bu karşılaşmanın ardından belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmiş, ikinci maçında ise Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu.