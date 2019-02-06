Son Dakika Haberleri: Futbol Federasyonu'ndan Terim'e Başsağlığı Mesajı

Futbol Federasyonu'ndan Terim'e Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı paylaştı.

Futbol Federasyonu'ndan Terim'e Başsağlığı Mesajı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan başsağlığı mesajı şöyle;

"A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, DHA, Fatih Terim, Spor
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