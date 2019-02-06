Futbol Federasyonu'ndan Terim'e Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı paylaştı.
İSTANBUL/ DHA Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı paylaştı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan başsağlığı mesajı şöyle;
"A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
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