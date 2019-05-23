Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

7 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde dört maç oynandı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde dört maç oynandı.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Tahiti- Senegal: 0-3
Polonya- Kolombiya: 0-2
B Grubu:
Meksika- İtalya: 1-2
Japonya-Ekvador: 1-1
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Polonya, Spor
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