Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 saat önce

Futbolda FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ikinci gününde dört maç oynandı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
Futbolda FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ikinci gününde dört maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Honduras-Yeni Zelanda: 0-5
Uruguay-Norveç: 3-1
D Grubu:
Katar-Nijerya: 0-4
Ukrayna-ABD: 2-1
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Polonya, Futbol, Spor
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