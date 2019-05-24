Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbolda FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ikinci gününde dört maç oynandı.

Futbolda FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ikinci gününde dört maç oynandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında dört maç yapıldı.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Honduras-Yeni Zelanda: 0-5

Uruguay-Norveç: 3-1

D Grubu:

Katar-Nijerya: 0-4

Ukrayna-ABD: 2-1

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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