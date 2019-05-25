Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

7 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncü gününde dört maç oynandı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncü gününde dört maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada E ve F gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Fransa- Suudi Arabistan: 2-0
Panama-Mali: 1-1
F Grubu:
Portekiz- Güney Kore: 1-0
Arjantin- Güney Afrika Cumhuriyeti: 5-2
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:48 Kaynak: AA
Polonya, Spor
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