Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

2 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası A ve B gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası A ve B gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde dört maç oynandı.
Ekvador'u 1-0 yenen İtalya, B grubundaki ikinci karşılaşmasını da kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen ilk takım oldu.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Senegal- Kolombiya: 2-0
Polonya-Tahiti: 5-0
B Grubu
Meksika- Japonya: 0-3
Ekvador-İtalya: 0-1
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:49 Kaynak: AA
İtalya, Polonya, Spor
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