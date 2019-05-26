Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
2 saat önce
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası A ve B gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:49 Kaynak: AA
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası A ve B gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde dört maç oynandı.
Ekvador'u 1-0 yenen İtalya
, B grubundaki ikinci karşılaşmasını da kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen ilk takım oldu.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Senegal- Kolombiya
: 2-0
Polonya-Tahiti: 5-0
B Grubu
Meksika- Japonya
: 0-3
Ekvador-İtalya: 0-1
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