Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:48 Kaynak: AA
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde dört karşılaşma oynandı.
C Grubu'ndaki 2 maçını da kazanan Uruguay
ve Yeni Zelanda
ile D Grubu'nda 2'de 2 yapan Ukrayna
, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Turnuvada bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Honduras-Uruguay: 0-2
Norveç-Yeni Zelanda: 0-2
D Grubu:
Katar-Ukrayna: 0-1
ABD- Nijerya
: 2-0
Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart Küme Düştü
Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu!
FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt
Edin Dzeko'dan, "Fenerbahçe'ye Transfer Olacak mısın" Sorusuna Tek Kelimelik Cevap