Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde dört karşılaşma oynandı.
C Grubu'ndaki 2 maçını da kazanan Uruguay ve Yeni Zelanda ile D Grubu'nda 2'de 2 yapan Ukrayna, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Turnuvada bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:
Honduras-Uruguay: 0-2
Norveç-Yeni Zelanda: 0-2
D Grubu:
Katar-Ukrayna: 0-1
ABD- Nijerya: 2-0
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:48 Kaynak: AA
Ukrayna, Yeni Zelanda, Uruguay, Spor
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