Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 6. gününde dört maç oynandı.
E Grubu'nda Fransa, F Grubu'nda da Arjantin, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:
Panama-Fransa: 0-2
Suudi Arabistan-Mali: 3-4
F Grubu:
Portekiz-Arjantin: 0-2
Güney Afrika- Güney Kore: 0-1
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:59 Kaynak: AA
Polonya, Arjantin, Fransa, Spor
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