Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:59 Kaynak: AA
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 6. gününde dört maç oynandı.
E Grubu'nda Fransa
, F Grubu'nda da Arjantin
, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Panama-Fransa: 0-2
Suudi Arabistan-Mali: 3-4
F Grubu:
Portekiz-Arjantin: 0-2 Güney
Afrika- Güney Kore
: 0-1
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