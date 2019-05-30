Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
31 dakika önce
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kolombiya-Tahiti: 6-0
Senegal-Polonya: 0-0
B Grubu:
Ekvador-Meksika: 1-0
İtalya-Japonya: 0-0
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