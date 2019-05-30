Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

31 dakika önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kolombiya-Tahiti: 6-0
Senegal-Polonya: 0-0
B Grubu:
Ekvador-Meksika: 1-0
İtalya-Japonya: 0-0
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Polonya, Spor
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