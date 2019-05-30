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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 8. gününde 4 maç oynandı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 8. gününde 4 maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında 4 maç yapıldı.
Norveç'in Honduras'ı 12-0 yendiği C Grubu maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran Salzburg oyuncusu Erling Haland, turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
Haland, 1997'de Güney Kore'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirdi.
C Grubu'nda Uruguay ve Yeni Zelanda, D Grubu'nda da Ukrayna ve ABD, ilk iki sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Gruplarda Norveç ve Nijerya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girebilmek için bekleyecek.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Yeni Zelanda-Uruguay: 0-2
Norveç-Honduras: 12-0
D Grubu:
Nijerya-Ukrayna: 1-1
ABD- Katar: 1-0
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:36 Kaynak: AA
Honduras, Norveç, Spor
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