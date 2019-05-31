Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada grup aşaması, dört maçla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, E Grubu'nda Fransa, Mali'yi 3-2 mağlup ederek lider unvanıyla, rakibi ise ikinci olarak üst tura çıktı. F Grubu'nda ise Güney Kore, Arjantin'i 2-1 mağlup edip üst tura rakibiyle birlikte kaldı.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Senegal, Kolombiya, İtalya, Japonya, Uruguay, Yeni Zelanda, Ukrayna, ABD, Fransa, Mali, Arjantin, Güney Kore ile en iyi 4 grup üçüncüsü Polonya, Ekvador, Nijerya ve Panama adlarını üst tura yazdırdı.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
E Grubu:

Mali-Fransa: 2-3
Suudi Arabistan-Panama: 1-2
F Grubu:

Güney Kore-Arjantin: 2-1
Güney Afrika- Portekiz: 1-1
Son 16 turu eşleşmeleri:
İtalya-Polonya
Kolombiya-Yeni Zelanda
Uruguay-Ekvador
Ukrayna-Panama
Senegal-Nijerya
Japonya- Güney Kore
Fransa-ABD
Arjantin-Mali
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
Arjantin, Güney Kore, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı Fenerbahçe'den Başakşehirli yıldızlar için çılgın transfer hamlesi! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması geldi A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:10:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]