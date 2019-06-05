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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

29 dakika önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale kaldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale kaldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla tamamlandı.
Fransa'yı 3-2 yenen ABD, Japonya'yı 1-0 mağlup eden Güney Kore ve 6 kezle turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Arjantin'e normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mali, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaların 7-8 Haziran'da oynanacağı çeyrek finallerde Kolombiya- Ukrayna, İtalya-Mali, ABD-Ekvador ve Güney Kore- Senegal eşleşmeleri oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:27 Kaynak: AA
Arjantin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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