Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

1 dakika önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ukrayna ile İtalya yarı finale kaldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ukrayna ile İtalya yarı finale kaldı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde iki karşılaşma oynandı.
Kolombiya'yı 1-0'la geçen Ukrayna ve Mali'yi 4-2 mağlup eden İtalya, adlarını yarı finale yazdırdı. İki takım, 11 Haziran Salı günü yarı finalde karşılaşacak.
Turnuvada yarın, ABD ile Ekvador ve Güney Kore ile Senegal arasında çeyrek final maçları oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Polonya, İtalya, Ukrayna, Spor
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