Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
1 dakika önce
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ukrayna ile İtalya yarı finale kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:33 Kaynak: AA
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ukrayna
ile İtalya
yarı finale kaldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde iki karşılaşma oynandı. Kolombiya
'yı 1-0'la geçen Ukrayna ve Mali'yi 4-2 mağlup eden İtalya, adlarını yarı finale yazdırdı. İki takım, 11 Haziran Salı günü yarı finalde karşılaşacak.
Turnuvada yarın, ABD
ile Ekvador ve Güney Kore
ile Senegal
arasında çeyrek final maçları oynanacak.
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