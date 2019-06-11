Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

2 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya'yı 1-0 mağlup eden Ukrayna, adını finale yazdırdı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya'yı 1-0 mağlup eden Ukrayna, adını finale yazdırdı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Ukrayna ile İtalya Gdynia Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Ukrayna, 65. dakikada Serhii Buletsa'nın attığı golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Ukrayna'nın rakibi, Ekvador- Güney Kore arasındaki diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:06 Kaynak: AA
Polonya, İtalya, Ukrayna, Spor
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