Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

4 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında, İtalya ile Ekvador, Gdynia Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ve normal süresi 0-0 berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, 104. dakikada Richard Mina ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu. İtalya, uzatmaların 95. dakikasında Marco Olivieri ile penaltı atışından faydalanamadı.
Güney Kore ile Ukrayna arasında yarın Lodz Stadı'nda oynanacak final maçı, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Polonya, İtalya, Spor
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