Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

2 saat önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğa ulaşan Ukrayna, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğa ulaşan Ukrayna, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Lodz Stadı'ndaki finalde Güney Kore'yi 3-1 yenen Ukrayna'nın şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın kupa töreni, final maçın ardından yapıldı.
Güney Koreli oyuncular madalyalarını, Ukraynalılar ise kupasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun elinden aldı.
Güney Koreli Lee Kangin turnuvanın en iyi oyuncusu, Real Madrid'de forma giyen Ukraynalı Andriy Lunin turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, organizasyon boyunca 9 kez ağları sarsan Norveçli Erling Haland ise "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Güney Kore, Güney, Ukrayna, Spor
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