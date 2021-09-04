Futbol: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

İrlanda- Azerbaycan: 1-1

Sırbistan- Lüksemburg: 4-1

D Grubu

Finlandiya- Kazakistan: 1-0

Ukrayna-Fransa: 1-1

F Grubu

Faroe Adaları- Danimarka: 0-1

İsrail- Avusturya: 5-2

İskoçya- Moldova: 1-0

G Grubu

Letonya-Norveç: 0-2

Cebelitarık- Türkiye: 0-3

Hollanda-Karadağ: 4-0

H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi- Rusya: 0-2

Slovenya- Malta: 1-0

Slovakya- Hırvatistan: 0-1