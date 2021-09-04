Futbol: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı.
A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
İrlanda- Azerbaycan: 1-1
Sırbistan- Lüksemburg: 4-1
D Grubu
Finlandiya- Kazakistan: 1-0
Ukrayna-Fransa: 1-1
F Grubu
Faroe Adaları- Danimarka: 0-1
İsrail- Avusturya: 5-2
İskoçya- Moldova: 1-0
G Grubu
Letonya-Norveç: 0-2
Cebelitarık- Türkiye: 0-3
Hollanda-Karadağ: 4-0
H Grubu
Slovenya- Malta: 1-0
Slovakya- Hırvatistan: 0-1
Kaynak: AA
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