FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.
E Grubu'nda Belçika, Dennis Praet'in golüyle deplasmanda Belarus'u 1-0 mağlup etti.
I Grubu'nda ise Polonya, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere adına Harry Kane, Polonya adına Damian Szymanski fileleri havalandırdı.
J Grubu'nda da Almanya, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sane ve Timo Werner'in ağları sarsmasıyla İzlanda deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Kosova-İspanya: 0-2
Yunanistan- İsveç: 2-1
C Grubu
Kuzey İrlanda- İsviçre: 0-0
İtalya-Litvanya: 5-0
E Grubu
Belarus-Belçika: 0-1
Galler- Estonya: 0-0
I Grubu
Macaristan- Andorra: 2-1
Arnavutluk- San Marino: 5-0
Polonya-İngiltere: 1-1
J Grubu
Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1
Kuzey Makedonya- Romanya: 0-0
İzlanda-Almanya: 0-4
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika Spor