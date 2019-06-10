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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

48 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde 2 maç oynandı.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu
Arjantin- Japonya: 0-0
E Grubu

Kanada- Kamerun: 1-0
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:52 Kaynak: AA
Fransa, Spor
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