Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
48 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:52 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde 2 maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Arjantin- Japonya
: 0-0
E Grubu
Kanada- Kamerun
: 1-0
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