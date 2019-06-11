Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
48 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:58 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi. Son dünya şampiyonu ABD
, Tayland
'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Yeni Zelanda- Hollanda
: 0-1
F Grubu:
Şili- İsveç
: 0-2
ABD-Tayland: 13-0
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