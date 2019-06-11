Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı

Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada

Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu