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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

4 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 8. gününde, C Grubu'nda iki, D Grubu'nda bir maç oynandı.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Jamaika- İtalya: 0-5
İngiltere- Arjantin: 1-0
D Grubu:

Japonya-İskoçya: 2-1
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Fransa, Spor
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