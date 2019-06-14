Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
4 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:57 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 8. gününde, C Grubu'nda iki, D Grubu'nda bir maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Jamaika- İtalya
: 0-5
İngiltere- Arjantin
: 1-0
D Grubu:
Japonya-İskoçya: 2-1
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