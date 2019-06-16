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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

3 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.
Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Fransa, Kamerun, Hollanda, Spor
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