Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
3 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:01 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda
, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.
Öne çıkan maçta, son Avrupa
şampiyonu Hollanda, Kamerun
'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Gruptaki diğer maçta Kanada
, Yeni Zelanda
'yı 2-0 yendi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde
Galatasaray'ın istediği Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu!
Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!