Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
11 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın F Grubu'nda 2 maç yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:41 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın F Grubu'nda 2 maç yapıldı. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F Grubu'nun ikinci karşılaşmaları tamamlandı. Tayland
'ı 5-1 yenen İsveç
ve Şili
'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
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