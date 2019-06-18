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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

28 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Oynanan maçların ardından A Grubu'nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı.
B Grubu'nda ise üçte üç yapan Almanya birinci, 4 puanla İspanya ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya'nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Nijerya-Fransa: 0-1
Güney Kore-Norveç: 1-2
B Grubu:
Çin-İspanya: 0-0
Güney Afrika-Almanya: 0-4
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Norveç, Fransa, Spor
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