Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:05 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere
ve Japonya
, son 16 turuna yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
Japonya-İngiltere: 0-2
İskoçya- Arjantin
: 3-3
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